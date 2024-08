Comissão da Câmara aprova projeto que classifica síndrome de Tourette como deficiência Cerca de 1% da população mundial tem a síndrome de Tourette; pessoas nessa condição sofrem com tiques motores e vocais Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília e Lívia Veiga, da RECORD 14/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 14/08/2024 - 16h08 ) ‌



Texto tem caráter terminativo e não irá a plenário Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) o projeto de lei que classifica a síndrome de Tourette como deficiência. A proposta precisa passar ainda pelas comissões de Previdência e pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), e tem caráter terminativo, ou seja, se aprovado pelos colegiados, não precisará ir ao plenário da casa.

Cerca de 1% da população mundial tem a síndrome de Tourette. As pessoas nessa condição sofrem com tiques múltiplos — motores e vocais. Os tiques costumam ser de tipos diferentes e variam no decorrer de uma semana ou de um mês para outro. A síndrome ainda costuma estar associada a condições como transtorno obsessivo compulsivo, TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) e fobia social.

Caso o projeto seja aprovado, as pessoas que têm a síndrome de Tourette poderão ser amparadas pela Lei Brasileira de Inclusão, criada para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Pelo texto do projeto, os portadores da condição terão acesso, por exemplo, a direitos como participação de concursos públicos, disputando as vagas reservadas para pessoas com deficiência e estacionar veículos em vagas reservadas, por exemplo.

Aprovação no Senado

Em maio deste ano, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou o projeto por unanimidade. Autor da proposta, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), alegou haver uma estigmatização das pessoas com síndrome de Tourette, o que se enquadra como “barreiras atitudinais”. A proposta foi relatada pela também médica, senadora Zenaide Maia (PSD-RN).

“A falta de compreensão sobre as causas dos tiques e das condições associadas mencionadas costuma produzir julgamentos morais, baseados em reflexos defensivos e em ignorância, sobre as pessoas com síndrome de Tourette, como se essas pessoas fossem, por livre vontade, inconvenientes, mal-educadas, agressivas, preguiçosas. Um resultado comum dessa estigmatização é as pessoas com Síndrome de Tourette acabarem isoladas, desprezadas, envergonhadas, deprimidas e excluídas”, afirmou Trad.