Comissão define relatores de cada área temática do Orçamento de 2025 Congresso corre contra o tempo para aprovar LDO e Orçamento do próximo ano Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 17h51 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h51 )

Comissão define relatores de cada área temática do Orçamento de 2025 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 27/11/2024

A CMO (Comissão Mista de Orçamento) do Congresso Nacional definiu, nesta quinta-feira (28), os relatores das áreas temáticas do Orçamento de 2025. Ao todo, são 14 setores, entre educação, segurança pública, turismo e etc.

Na prática, cada parlamentar terá que estabelecer as diretrizes e o valor orçamentário que cada área terá no próximo ano. Isso, contudo, não significa que o parecer de cada um será aprovado, pois depende ainda da avaliação do relator do Orçamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA), e da aprovação da CMO, sendo que os membros podem sugerir emendas ao texto.

O Congresso corre contra o tempo para aprovar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e o Orçamento antes do início do recesso parlamentar. Isso, contudo, depende da liberação do empenho das emendas por parte do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino.

Além disso, a apreciação da LDO e do Orçamento esbarra na tentativa do governo federal em aprovar um dos principais projetos que regulamentam a reforma tributária e o combo de propostas de corte gastos, que deve ser oficializado até a sexta-feira (29) ao Congresso em forma de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) e de um projeto de lei complementar.

Eis os relatores setoriais do Orçamento:

Infraestrutura, Minas e Energia - deputado Yuri do Paredão (MDB/CE);

Saúde - deputado Rodrigo de Castro – (UNIÃO/MG);

Educação e Cultura - senador Sérgio Petecão – (PSD/AC) IV;

Integração, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente - senador Fernando Farias (MDB/AL);

Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca - deputado Luiz Nishimori (PSD/PR);

Cidades - deputado AJ Albuquerque (PP/CE);

Turismo - senadora Teresa Leitão (PT/PE);

Ciência & Tecnologia e Comunicações - senador Jayme Campos (União/MT);

Assistência Social e Família - deputado Zé Vitor (PL/MG);

Esporte - deputado Paulão (PT/AL);

Mulheres e Direitos Humanos - deputado Murilo Galdino (Republicanos/PB);

Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Deputado Daniel Agrobom (PL/GO);

Defesa Deputado Dagoberto Nogueira (PSDB/MS);

Trabalho e Previdência - senador Ciro Nogueira (PP/PI);

Justiça e Segurança Pública - senador Marcos Rogério (PL/RO);

Poderes de Estado e Representação - deputado Clodoaldo Magalhães (PV/PE);