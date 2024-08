Comissão do Senado adia novamente projeto que regulamenta cigarros eletrônicos A nova data para a votação ficou marcada para 3 de setembro, quando o tema voltará à pauta da comissão Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 11h09 (Atualizado em 20/08/2024 - 11h30 ) ‌



Comissão do Senado adia votação Joédson Alves/Agência Brasil

A votação do projeto de lei que regulamenta a produção, comercialização, fiscalização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil foi adiada pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal nesta terça-feira (20). O adiamento ocorreu a pedido do relator, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), que atendeu a solicitações de outros senadores, devido ao funcionamento semipresencial do colegiado.

Gomes expressou descontentamento com o adiamento, ressaltando que havia um acordo para que a votação ocorresse nesta data. No entanto, ele concordou em postergar a discussão para 3 de setembro, quando a comissão terá uma sessão presencial.

O presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), também demonstrou insatisfação com o adiamento, apesar de elogiar a decisão do relator. Vanderlan destacou que, antes do recesso, houve um acordo entre os senadores favoráveis e contrários ao projeto para que a votação ocorresse no dia 20. Ele enfatizou que a resistência ao tema, especialmente por parte da área da saúde, não deveria impedir a votação do projeto, seja para sua aprovação ou rejeição.

Vanderlan reforçou que o compromisso de levar o tema a voto deve ser cumprido, independentemente das resistências enfrentadas. Ele alertou para a importância de votar o projeto para que a questão seja resolvida.