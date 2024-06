Comissão do Senado adia votação de projeto que libera venda de cigarros eletrônicos

Alto contraste

A+

A-

Projeto de Soraya Thronicke autoriza cigarros eletrônicos (Waldemir Barreto/Waldemir Barreto/Agência Senado)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) adiou mais uma vez a votação do projeto que libera venda de cigarros eletrônicos . Em março, o colegiado havia interrompido a discussão para a realização de uma audiência pública. Nesta terça-feira (11) os membros aprovaram um novo pedido de adiamento encabeçado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

A expectativa é que o tema só volte à pauta da CAE em 30 dias, como afirmou o presidente do colegiado, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Os membros também ainda têm nas mãos a possibilidade regimental de pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o projeto, o que deve atrasar, ainda mais, a deliberação.

Depois da CAE, o projeto ainda passará por análise das comissões de Transparência, Fiscalização e Controle e de Assuntos Sociais. O tema tramita em caráter terminativo nas comissões e, por isso, se não houver recurso, não passa por votação do plenário do Senado antes de ir para a Câmara dos Deputados.

O projeto

O projeto, da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), define o conceito dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs) e estabelece exigências para a comercialização do produto. Na justificativa, a senadora alega que há uma crescente utilização dos cigarros eletrônicos, mesmo em meio à proibição da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Publicidade

“Do ponto de vista da saúde, não há controle sanitário sobre os produtos comercializados e as embalagens não apresentam advertências ou alertas sobre os riscos de sua utilização. Além disso, a indústria tem lançado mão de estratégias veladas de propaganda, como o uso de influencers e de postagens em redes sociais, para disseminar seu uso. Do ponto de vista econômico, a importação e a comercialização dos DEF são realizadas à margem do sistema tributário, com elevadas perdas de arrecadação”, alega.

A proposta estabelece que, para a comercialização, é obrigatória a apresentação de laudo de avaliação toxicológica para o registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), além de cadastro na Receita Federal dos produtos fabricados, importados ou exportados, e cadastro no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Publicidade

O texto proíbe uso de cigarros eletrônicos em locais fechados, prevê cobranças de taxas para empresas autorizadas a comercializar, proíbe associação a produtos do público infantojuvenil e veda publicidade dos produtos, aos moldes dos cigarros tradicionais. O descumprimento está sujeito a multas, suspensão de vendas e interdição de estabelecimentos.

Contraponto

A revisão das regras é uma demanda da indústria tabagista, que sustenta que os dispositivos podem auxiliar fumantes a deixar o vício. A avaliação da equipe técnica da Anvisa é oposta e, por isso, mantém a resolução que, em 2009, trouxe a proibição .

Publicidade

“Permitir o registro neste momento, se apenas para saber o que tem dentro destes produtos, como propagado por alguns atores, sem que se saiba quais são os efeitos à saúde destas substâncias, simplesmente pelo fato de não existirem estudos sobre os danos à saúde causado por elas, principalmente, a médio e longo prazo, é expor a população brasileira a riscos inimagináveis e incalculáveis, ato inconcebível pela missão desta Agência Nacional”, defendeu o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, ao defender a manutenção da resolução.

O que são os cigarros eletrônicos?

Os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, são dispositivos utilizados para fumar, podendo ser descartáveis ou recarregáveis. A tecnologia funciona com o aquecimento de um líquido para criar um vapor, inalado pela pessoa. Apesar da proibição, os flagrantes de pessoas, principalmente, jovens, usando os cigarros eletrônicos não são incomuns.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share CONTRABANDO CIGARRO ELETRÔNICO

Sociedades médicas também são contra

A SBTP (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia) emitiu um comunicado para alertar sobre os perigos dos vapes. “Os DEFs [dispositivos eletrônicos para fumar] são uma ameaça à saúde pública, porque representam uma combinação de riscos: os já conhecidos efeitos danosos à saúde e o aumento progressivo do seu uso no país”, diz a entidade.

Em 2023, a OMS (Organização Mundial da Saúde) pediu para que governos locais tratem os cigarros eletrônicos da mesma forma que o tabaco e proíbam todos os sabores.

O Instituto Nacional de Câncer também emitiu um posicionamento. Na publicação “Não se deixe enganar pelas novidades. Dispositivos eletrônicos para fumar também matam”, a entidade afirma que nenhum dispositivo eletrônico para fumar é seguro.