Comissão do Senado aprova convite para ouvir embaixador da França e CEO do Carrefour Nesta manhã, Alexandre Bompard, CEO do Carrefour, se retratou com o Brasil nesta terça-feira (26) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 16h59 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h59 )

Comissão do Senado aprova convite para embaixador da França e CEO do Carrefour Joédson Alves/Agência Brasil

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou, nesta terça-feira (26), um requerimento convidando o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e o CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, para explicar o anúncio de Bompard sobre a varejista parar de comercializar as carnes dos países do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

O documento é de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT), que alega estar preocupado com o argumento da varejista sobre a qualidade do produto brasileiro.

“Então, nós não podemos aceitar que um CEO de uma empresa venha colocar em dúvida a qualidade do nosso produto”, destacou Fagundes.

“Eu falo aqui, como médico veterinário, que conheço muito bem a indústria frigorífica e de embutidos do Brasil. É uma das melhores do mundo. E também a nossa inspeção sanitária, com certeza, tem um dos maiores rigores do mundo. Esse assunto hoje é o assunto que todo mundo discute, e principalmente o Brasil, que é um grande produtor das commodities agropecuárias e de carne também”, ressaltou.

‌



O convite não garante a obrigatoriedade da fala e da presença do embaixador ou do CEO da varejista. Na quarta-feira (27), a CRE (Comissão de Relações Exteriores) também deve votar um convite ao embaixador.

Nota do Carrefour

Em nota divulgada nesta manhã, o CEO do Carrefour se retratou com o Brasil, alegando que a decisão da empresa não pretende “mudar as regras de um mercado amplamente estruturado em suas cadeias de abastecimento locais”.

“Com essa decisão, quisemos assegurar aos agricultores franceses, que atravessam uma grave crise, a perenidade do nosso apoio e das nossas compras locais”, afirmou Bompard.