Comissão do Senado aprova suspensão por seis meses de pagamento do consignado no RS Medida tem como objetivo favorecer aposentados e pensionistas atingidos pelas enchentes no estado gaúcho

CAE aprova suspensão de consignado no RS (Roque de Sá/Roque de Sá/Agência Senado)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (4) um projeto de lei que suspende seis meses o pagamento de dívidas de crédito consignado no Rio Grande do Sul (RS) . A medida busca beneficiar aposentados e pensionistas afetados pelas chuvas no estado gaúcho. O texto segue para análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) em caráter terminativo, ou seja, sem precisar passar por análise no plenário do Senado caso não haja recurso para isso.

Autor da proposta, o senador Paulo Paim (PT-RS) argumenta que serão necessários vários meses para que as cidades gaúchas possam ser reconstruídas e para que trabalhadores e famílias consigam se reorganizar.

“Entendemos que possibilitar aos aposentados e pensionistas a suspensão do pagamento das obrigações de operações de créditos consignados em benefícios previdenciários contribuirá para que eles possam reestruturar-se de forma mais rápida, uma vez que terão maior disponibilidade financeira para fazer frente à reconstrução de suas vidas”, afirma Paim.

Além do adiamento dos pagamentos devidos por aposentados e pensionistas, o projeto afirma que a regra também vale para os contratos feitos durante a vigência do estado de calamidade pública no estado.

O relator da matéria, senador Otto Alencar (PSD-BA), apresentou parecer favorável ao projeto e incluiu uma emenda, estendendo o benefício para pessoas que fizeram empréstimo consignado e recebem recursos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou de outros programas federais, como o Bolsa Família.

“Reputamos adequado que a suspensão das parcelas alcance também os titulares de benefícios de prestação continuada e os beneficiários de outros programas federais de transferência de renda, pois esses formam um significativo contingente de pessoas vulneráveis e hipossuficientes, abarcando idosos e pessoas com deficiência, que necessitam de urgente suporte financeiro em função da calamidade pública que se desenrola no Rio Grande do Sul”, diz Alencar, no relatório.