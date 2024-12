Comissão do Senado debate Projeto de Lei Orçamentária de 2025 nesta terça Senadores também deverão discutir possíveis ajustes no orçamento em resposta ao cenário econômico Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h00 ) twitter

Comissão do Senado debate PLOA Pedro França/Agência Senado - Arquivo

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal realiza, nesta terça-feira (3), uma sessão para discutir o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2025. A proposta estabelece as diretrizes para a arrecadação e aplicação dos recursos públicos no próximo ano, detalhando prioridades de investimentos, políticas sociais e funcionamento da máquina pública.

Entre os pontos centrais do debate estão a destinação de recursos para áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Os senadores também deverão discutir possíveis ajustes no orçamento em resposta ao cenário econômico e às demandas emergenciais dos estados e municípios.

Pontos de destaque no orçamento

Um dos focos do PLOA 2025 é o reforço do financiamento de programas sociais, como o Bolsa Família e a ampliação de vagas na educação básica. Também estão previstos investimentos em obras de infraestrutura para contribuição ao crescimento econômico, além de recursos destinados à transição energética e ao combate às mudanças climáticas.

Outro tema que deve gerar discussão é o ajuste fiscal. O governo busca as contas públicas sem comprometer o equilíbrio da execução de políticas sociais e projetos estruturantes. Essa meta, no entanto, encontra resistência em setores que defendem um aumento no teto de gastos para atender a demandas urgentes.

Próximos passos

Após a análise na CCJ, o texto será encaminhado ao plenário do Senado para votação. Em seguida, será discutido na Câmara dos Deputados antes de sua aprovação final, que deverá ocorrer até o fim do ano legislativo. A tramitação do PLOA é acompanhada de perto por órgãos governamentais e representantes da sociedade civil, que busca garantir que o orçamento reflita as reais necessidades da população brasileira.