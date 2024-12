Comissão do Senado sabatina indicados de Lula ao BC na próxima terça-feira Se aprovados na comissão, o grupo segue para análise do plenário da Casa Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 18h01 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h01 ) twitter

Comissão do Senado sabatina indicados de Lula ao BC na próxima terça-feira

O presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado, Vanderlan Cardoso, marcou para a próxima terça-feira (10) a sabatina dos três indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a diretoria do BC (Banco Central).

Em 29 de novembro, o chefe do Executivo indicou os servidores de carreira do banco Izabela Correa e Gilneu Vivan e o banqueiro do Bradesco Nilton David ao posto. A sabatina é o momento em que os senadores fazem diversas perguntas para entender a linha de atuação do trio.

Se aprovado na comissão, o grupo segue para análise do plenário do Senado. Uma vez referendados pelo plenário, eles assumem os cargos em 1º de janeiro de 2025.

Cardoso nomeou os senadores Rogério Carvalho (PT/SE), Zenaide Maia (PSD/PB) e Nelsinho Trad (PSD/MS) para relatar as indicações de David, Izabela e Gineu, respectivamente.

Conforme Cardoso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que pretende votar essas e outras indicações até a quarta-feira (11).

Nesta semana, os indicados iniciaram a tradicional visita aos gabinetes e realizaram conversas preliminares com os senadores.

Izabela vai comandar a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, na vaga de Carolina de Assis Barros. Gilneu substituirá Otávio Damaso à frente da Diretoria de Regulação. A Diretoria de Política Monetária ficará a cargo de Nilton David, no lugar de Gabriel Galípolo, indicado por Lula para a presidência do BC.

O comando do BC é integrado pelo presidente e oito diretores. Desde 2021, os mandatos não coincidem com o do presidente da República e são fixos, com duração de quatro anos. Há possibilidade de renovação por mais quatro anos, a critério do chefe do Executivo.

Perfis

Izabela Moreira Correa é servidora do BC desde 2006 e, atualmente, ocupa a Secretaria de Integridade Pública da CGU (Controladoria-Geral da União). Com doutorado em governo pela London School of Economics and Political Science (2017), foi pesquisadora de pós-doutorado na Escola de Governo da Universidade de Oxford. Ela é mestre em ciência política pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e graduada em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Atual chefe do Denor (Departamento de Regulação do Sistema Financeiro), Gilneu Francisco Astolfi Vivan está no Banco Central desde 1994. É mestre e bacharel em economia, pela UnB (Universidade de Brasília) e UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Até o início deste ano, atuou como chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional. Ele também representou o Brasil em grupos internacionais.

Nilton José Schneider David é chefe de Operações de Tesouraria do banco Bradesco. Tem graduação em engenharia de produção pela Escola de Engenharia Politécnica da USP (Universidade de São Paulo). O banqueiro tem experiência no mercado financeiro, com atuações tanto no Brasil quanto no exterior.