Companhia Brasileira de Trens Urbanos realiza nesta quarta exposição gratuita no Congresso Ação é feita em homenagem aos 40 anos da existência do CBTU; evento segue em Brasília até 1º de novembro Brasília|Do R7, em Brasília 22/10/2024 - 12h15 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h20 )

Companhia atua em quatro estados do Brasil CBTU/Divulgação - Arquivo

A CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) inaugura nesta quarta-feira (23) uma mostra fotográfica itinerante que comemora os 40 anos da empresa pública federal. A exposição começa às 16h no Congresso Nacional, em Brasília, e segue até o dia 1º de novembro no espaço Senador Ivandro Cunha. O tema é “Reduzindo Distância, Construindo Futuros”.

A mostra apresenta parte da trajetória da empresa, relacionando-a aos colaboradores e aos usuários da companhia. Nesta quarta-feira, além da exposição, também haverá o lançamento de um livro em homenagem ao aniversário da CBTU.

Para o diretor-presidente da companhia, José Marques, o momento é de homenagens. “São anos de luta e esforço para oferecer, à população, um transporte de qualidade que atenda a todos. Então, hoje me orgulho de ter feito parte da história de um órgão federal que é crucial para a mobilidade urbana do Brasil”, afirmou.

Depois da exibição no Congresso Nacional, a exposição seguirá para os estados onde a CBTU atua: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As regiões receberão o evento em novembro deste ano.

Homenagem no Museu da República

Também nesta quarta-feira (23) as cores e trens da CBTU serão projetadas no Museu Nacional da República das 19h às 22h, contando um pouco das realizações da companhia nesses 40 anos.

A CBTU está vinculada ao Ministério das Cidades e foi criada em 22 de fevereiro de 1984. Desde 2021, sua administração central fica localizada em Brasília. Ao todo, o órgão possui 219,5 km de linha férrea, 95 estações e atende a 18 municípios. Por ano, são realizadas mais de 167 mil viagens e em 2023 a empresa transportou cerca de 50 milhões de passageiros.

Serviço:

Exposição fotográfica itinerante “Reduzindo Distância, Construindo Futuros”

Data: 23 /10 a 1/11;

23 /10 a 1/11; Local: Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes, Anexo I. Espaço Cultural Senador Ivandro Cunha Lima