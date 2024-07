Concurso do BNDES deve chamar pelo menos 450 aprovados em cadastro de reserva Segundo especialista, a instituição declarou o interesse em chamar esse número de pessoas durante o prazo de validade do certame Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 27/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h00 ) ‌



Concurso do BNDES tem 150 vagas imediatas Fernando Frazão/ Agência Brasil - arquivo

Com 150 vagas imediatas e outras 750 de cadastro de reserva, o concurso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) deve chamar ao menos 450 candidatos aprovados. É o que afirma o especialista em concursos Eduardo Cambuy. “A própria instituição declarou algumas vezes o interesse em chamar esse número de pessoas ao longo do prazo de validade do certame”, explica.

Segundo Cambuy, entre as disciplinas comuns a todos os cargos na prova do concurso do BNDES a parte de conhecimentos transversais terá destaque e os candidatos que se saírem bem nela terão melhores chances. “O banco colocou diversos conteúdos dentro desse tópico, sobretudo relacionados a políticas públicas, diversidade e inclusão, o que é interessante para quem já está estudando para o CNU [Concurso Nacional Unificado], por exemplo”, diz o professor.

Cambuy afirma que o candidato deve se atentar também ao estilo de prova da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. “A banca usa metodologia de múltipla escolha, o que pode ser uma vantagem na objetividade, ampla cobertura de conteúdo, facilidade de correção, minimização de respostas impulsivas. Por outro lado, pode apresentar superficialidade em algumas alternativas, favorecer o chute de itens, conter ambiguidade nas alternativas (”a mais certa” ou “a mais errada”), e é um pouco mais longa, o que exige do candidato controle maior sobre o tempo”, explica.

De acordo com o especialista, os candidatos que começarem a estudar agora ainda têm alguma chance, apesar de reduzida. “Quem já estava estudando para esse concurso ou para concursos simulares, obviamente, tem mais chances, aproveitará o conteúdo”, afirma. “É sempre importante, ainda mais em concursos desse nível, se preparar antecipadamente. Deixar para estudar somente após o edital é minimizar muito suas chances de aprovação. Terá que ter um esforço muito maior agora”, sentencia.

Por outro lado, o professor destaca que o maior diferencial de qualquer candidato a qualquer concurso é a atitude, seu comportamento durante o tempo de estudo. Gestão emocional, disciplina, hábitos saudáveis, dentre outros. “Hoje, quando falamos em diferencial, não envolvemos material, professores ou qualquer outro tipo de insumo mínimo necessário, pois a qualidade está alta, desde os pagos até os gratuitos”, explica. “Alguns conteúdos se modernizaram e os cargos de tecnologia da informação estão ‘bombando’, com praticamente o dobro de vagas do que alguns outros no próprio edital”, acrescenta.

Com as inscrições abertas desde sexta-feira (26), o concurso do BNDES oferece 150 vagas imediatas e outras 750 em cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 20.900, e os convocados serão regidos pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os interessados podem se inscrever até 19 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. A taxa é de R$ 110.

As provas serão aplicadas em 13 de outubro, em todas as capitais e no Distrito Federal. A avaliação objetiva será pela manhã (com duração de quatro horas) e a discursiva à tarde, também com quatro horas de duração.

Segundo a instituição, as vagas ofertadas são destinadas ao escritório do BNDES no Rio de Janeiro (RJ). No entanto, o candidato aprovado poderá ser lotado, de acordo com a necessidade, em outra unidade, como São Paulo, Brasília e Recife. A jornada de trabalho é de 35 horas semanais e o salário inicial é de R$ 20.900. Os convocados serão regidos pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).