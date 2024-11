Confederação Nacional da Agricultura vai entrar com ação contra boicote do Carrefour CNA destaca violação de regras de concorrência e vai tomar medidas judiciais cabíveis na União Europeia Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 16h57 (Atualizado em 26/11/2024 - 17h05 ) twitter

CNA informou estar em contato com escritório de advocacia europeu Divulgação/CNA - 26.11.2024

A CNA (Confederação Nacional da Agricultura) informou nesta terça-feira (26) que vai entrar com ações judiciais na União Europeia contra o boicote do Carrefour à carne proveniente do Mercosul. Para a CNA, a atitude da varejista francesa pode configurar violação das regras europeias de defesa da concorrência. Nos últimos dias, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, comunicou a suspensão da compra da carne produzida no bloco econômico formado por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Após a repercussão negativa e o desgaste diplomático entre Brasil e França, o executivo voltou atrás e se retratou nesta terça (26).

“Fomos surpreendidos pela atitude de uma empresa francesa, o Carrefour, e outras empresas, de uma hora para outra procuraram mostrar uma imagem que a carne que nós estamos colocando na Europa não é de qualidade, não atende padrões europeus. Isso não é verdade”, destacou o presidente da CNA, João Martins.

Segundo Martins, o Brasil é, atualmente, o maior exportador de carne do mundo e atende, além da Europa, os Estados Unidos, o Oriente Médio e países asiáticos. “Diante dessa acusação, nos vimos obrigados a buscar nosso escritório de Bruxelas [capital da Bélgica] e o escritório de advocacia que nos atende em Bruxelas para entrar com as ações devidas, para buscar esclarecimento da verdade”, completou.

Para o consultor jurídico da CNA, Carlos Bastide Horbach, o boicote do Carrefour é respaldado pelo governo francês. “O jurídico da CNA já está em trativa com o escritório que atende a confederação em Bruxelas, para avaliar essa ação do Carrefour e de diversas outras empresas francesas, com apoio do governo francês, como demonstra a recente fala da ministra da agricultura da França. Essas medidas podem caracterizar uma violação das regras de defesa da concorrência da União Europeia. Por isso, a CNA vai formalizar uma reclamação junto aos órgãos da UE, para fazer valer a liberdade econômica e a proteção da produção brasileira naquele mercado específico”, explicou Horbach.