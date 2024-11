Congonhas normaliza operações após dia de cancelamentos provocados por tempestade As chuvas afetaram 115 voos do aeroporto, provocando tumulto e reclamações de passageiros Brasília|Da Agência Brasil 30/11/2024 - 13h34 (Atualizado em 30/11/2024 - 13h39 ) twitter

Após temporal, Congonhas amanheceu com dezenas de voos cancelados MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO — 29.11.2024

O Aeroporto de Congonhas está com as atividades normalizadas neste sábado (30), após dois dias de operações tumultuadas, com mais de 100 voos cancelados e muito atraso nos embarques. Conforme a concessionária Aena Brasil, que administra o aeroporto, os pousos e as decolagens estão sendo feitas dentro das escalas – apenas três chegadas foram canceladas em função de questões operacionais de outros aeroportos.

Embora as áreas de check-in estejam próximas da normalidade, ainda se registram algumas aglomerações nas salas de embarque. O cenário, no entanto, é diferente do encontrado entre quinta-feira (28) e sexta-feira (29), quando 115 voos foram cancelados em razão das fortes chuvas do dia anterior. Houve reclamações de passageiros por falta de informações das companhias aéreas, além de muita demora da embarques.

Só na quinta-feira foram 35 chegadas e 37 partidas foram canceladas. Na sexta-feira foram 15 partidas e 28 chegadas que não puderam ser operadas. Muitos passageiros passaram a noite no aeroporto, inclusive idosos e crianças. Alguns foram transferidos para o Aeroporto de Viracopos, a 85 quilômetros da capital São Paulo. Não houve registros de problemas tanto em Viracopos quanto no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos.