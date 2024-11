Congresso apura se homem que causou explosões no STF entrou na Câmara antes do episódio Homem morreu depois que bomba o atingiu; um carro explodiu próximo ao Anexo 4 da Câmara Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 23h40 (Atualizado em 13/11/2024 - 23h58 ) twitter

Casa investiga se homem teria dado entrada no local antes de explosões Mario Agra / Câmara dos Deputados - 13/11/2024

A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados investiga se Francisco Wanderley Luiz, que ateou explosivos em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) e morreu depois que uma das bombas pegou nele próprio, teria entrado na Casa pela manhã desta quarta-feira (13). O episódio com os explosivos ocorreu por volta das 19h30 de hoje.

Conforme apurou o R7, Francisco também é o dono de um carro que explodiu, nesta tarde, na área externa do Anexo 4 da Câmara. Minutos depois da ação, a Casa suspendeu a sessão que estava em andamento.

“Eles mencionaram essa suspeita. Eles estão procurando saber se essa suspeita é ou não real. Eles estão ainda checando com as entradas, as pessoas, imagens, estão vendo tudo”, disse o segundo vice-presidente da Casa, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a jornalistas há algumas horas.

Conforme o parlamentar, a polícia da Casa “ficou sabendo que” Francisco “poderia ter circulado” nas dependências. Sóstenes ainda informou que um drone caiu próximo à Câmara.

“O que foi dito pela segurança é de que estourou um carro no anexo 4, uma pessoa se explodiu, que veio a óbito próximo ao STF e caiu um drone nas imediações da Câmara, que não sabem o que tem esse drone, de onde era, se foi abatido, eles ainda não têm essa informação precisa”, continuou o parlamentar.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estava em um voo no momento do ocorrido. Em um ato da Mesa Diretora nesta noite, ele suspendeu o expediente da Casa até às 12h de amanhã e determinou uma varredura no local. Em nota, Lira repudiou “veementemente” “qualquer ato de violência”.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que era o “momento de aferir as circunstâncias” do ocorrido. O expediente na Casa foi cancelado também.

Entenda

Há algumas horas, um carro explodiu no Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, conforme testemunhas, um homem jogou um explosivo em frente a uma estátua no STF. O segundo explosivo que ele tentou atear teria pego nele próprio, e ele morreu.

Conforme apurou o R7, o homem é Francisco Wanderley Luiz, candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020. Ele também é o dono do carro.

A Polícia Federal informou que abriu uma investigação sobre as explosões. O veículo de Francisco Wanderley Luiz estava com vários artefatos explosivos, segundo policial militar.

Vídeos feitos por pessoas que estavam no anexo 4 da Câmara mostram o momento em que o carro pega fogo, e é possível ouvir estouros que parecem ser de fogos de artifício.