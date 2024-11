Conheça os nomes lançados na disputa pela presidência da Câmara A votação, marcada para o início de fevereiro, definirá os ocupantes dos sete cargos da Mesa Diretora Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 12h01 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h07 ) twitter

Conheça os nomes lançados na disputa Bruno Spada / Câmara dos Deputados - 30/10/2024

A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados para o biênio 2025/2026 começa a tomar forma com três candidatos declarados a pouco mais de três meses da eleição para a nova Mesa Diretora da Casa (saiba os nomes abaixo).

A votação, marcada para o início de fevereiro, definirá os ocupantes dos sete cargos da Mesa: presidente, 1º e 2º vice-presidentes, e 1º a 4º secretários.

Nesta terça-feira (29), o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato pelo bloco MDB-PSD-Republicanos-Podemos, que conta com 147 deputados e do qual Motta é vice-líder.

Motta recebeu o apoio formal desse grupo para disputar o cargo máximo da Câmara.

‌



Horas após a declaração de Lira, dois deputados também confirmaram suas candidaturas à presidência da Casa. Antonio Brito (PSD-BA) enfatizou a importância do diálogo e do consenso entre os diferentes grupos políticos.

“Eu dialogo com a esquerda, com a direita e com o centro. O consenso não se faz entre desiguais, mas buscamos pautas comuns que possamos defender e colocar em votação na Casa, com previsibilidade, e isso eu farei”, afirmou Brito.

‌



Elmar Nascimento (União-BA) também entrou na disputa, defendendo a renovação e a diversidade de pensamentos como base de sua candidatura.

“Minha candidatura se firma na renovação e no fortalecimento da democracia, valorizando a diversidade de pensamentos”, disse Elmar, que afirmou ainda ter como objetivo “permitir que surjam as melhores decisões para o País, assegurando a participação efetiva dos 513 deputados desta Casa.”

A eleição para a Mesa Diretora é considerada um momento estratégico para o direcionamento das pautas da Câmara e para a governabilidade, uma vez que cabe ao presidente eleito definir a agenda de votação e mediar os debates da Casa.