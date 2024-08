Conselho de Ética adia análise de processo que pode cassar Glauber Braga O adiamento foi solicitado pelo deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), que pediu vista para ter mais tempo para examinar o caso Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 28/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h46 ) ‌



Conselho de Ética adia análise Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - Arquivo

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira (28) a análise sobre a continuidade do processo movido pelo partido Novo, que pode resultar na cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). O adiamento foi solicitado pelo deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), que pediu vista para ter mais tempo para examinar o caso.

O relator do processo, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), havia votado pela continuidade da ação. O processo foi motivado por um incidente ocorrido em 16 de abril deste ano, no qual Glauber Braga agrediu Gabriel Costenaro, membro do Movimento Brasil Livre (MBL), com chutes.

Glauber tentou me agredir.

NÃO ME INTIMIDAREI!!!



Baixe em https://t.co/SBBWqla1Pk pic.twitter.com/eg1eCJ5CrB — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) April 16, 2024

Após essa agressão, o deputado também tentou atingir o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP). O conflito aconteceu quando o grupo do MBL estava na Câmara dos Deputados para discutir com parlamentares sobre a regulamentação dos motoristas de aplicativo.

Embora não existam imagens que mostrem o início da discussão, Glauber Braga divulgou posteriormente uma nota afirmando que não se arrependia de suas ações, alegando ter sido provocado por Costenaro.