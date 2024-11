Conselho de Ética ouve testemunhas no processo de cassação contra Glauber Braga Deputado é acusado de agredir manifestante do MBL dentro da Câmara, mas afirma que apenas se defendeu Brasília|Do R7, em Brasília 30/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conselho de Ética analisa processo contra deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) Mario Agra / Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouve nesta quarta-feira (30) as testemunhas no processo de cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) indicadas pelo relator do caso, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA). Devem depor os deputados Alberto Fraga (PL-DF) e Kim Kataguiri (União-SP), além do influenciador do MBL (Movimento Brasil Livre) Gabriel Costenaro e um policial legislativo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O processo foi motivado por uma representação do Partido Novo após um episódio de agressão envolvendo Glauber e Costenaro, em 16 de abril deste ano, nas dependências da Câmara.

A discussão, inicialmente verbal, escalou para empurrões e chutes, com Glauber tentando retirar Costenaro à força do local. O incidente se deslocou para o exterior do prédio, onde foi interrompido por policiais legislativos, que conduziram ambos ao Departamento de Polícia Legislativa para prestar depoimento.

Glauber Braga afirmou que reagiu a provocações do integrante do MBL, que tem, segundo ele, um histórico de provocações em sequência.