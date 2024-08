Conselho de Medicina lamenta mortes de médicos em queda de avião: ‘Trágica perda’ Médicos que iam para um congresso de oncologia em São Paulo estavam entre as vítimas Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 18h13 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h13 ) ‌



Avião vinha do Paraná e caiu em Vinhedo (SP) Reprodução/Record

O CFM (Conselho Federal de Medicina) prestou solidariedade, por meio de uma nota, a familiares das vítimas da queda de um avião em Vinhedo, interior de São Paulo nesta sexta-feira (9). No avião, estavam médicos que iam para um congresso de oncologia no estado paulista. Ao todo, 61 pessoas morreram no acidente.

“O Conselho Federal de Medicina (CFM) manifesta seu profundo pesar pelo acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido nesta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). Aos familiares de todas as vítimas (passageiros e tripulantes), a Autarquia expressa sua solidariedade neste momento de dor”, disse o CFM.

“De forma especial, o CFM se dirige aos parentes e amigos dos médicos que se encontravam a bordo e estavam a caminho de um congresso de oncologia na cidade de São Paulo (SP), em busca de conhecimento e atualização, prática comum e necessária entre os membros da categoria”, completou a instituição.

O CFM disse, ainda, que “a trágica perda desses profissionais deixa de luto a medicina brasileira, cujos membros continuarão a honrar o legado dos que nos partiram de forma tão inesperada com seu compromisso com a defesa da saúde e da vida”.

A aeronave tinha 61 pessoas a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. Ainda não se sabe o que provocou a queda. O avião estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A companhia divulgou o telefone 0800 9419712, disponível 24h, para prestar informações a todos os passageiros, familiares e colaboradores.

*Sob supervisão de Alexandre de Paula

