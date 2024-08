Consórcio Nordeste assina primeiro contrato comercial de hidrogênio verde no país De acordo com o governo do Rio Grande do Norte, trata-se da primeira emissão de nota fiscal para venda do produto Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 09h24 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h51 ) ‌



Bicicletas elétricas à base de bateria de hidrogênio verde Tânia Rêgo/Agência Brasil - 11.08.2023

O Consórcio Nordeste vai assinar nesta quinta-feira (22) o primeiro contrato de comercialização de hidrogênio verde do país. De acordo com o governo do Rio Grande do Norte, trata-se da primeira emissão de nota fiscal para venda do produto. O hidrogênio verde é obtido por meio de fontes renováveis de energia, como eólica e solar. O combustível é extraído de processo químico que separa moléculas de oxigênio e hidrogênio da água.

A parceria entre o Consórcio Nordeste e o governo potiguar envolve a assinatura de contrato, firmado entre duas empresas para investimento em torno de R$ 40 milhões em tecnologia de produção de hidrogênio verde até 2030. “Demonstração clara do compromisso em liderar a transição para uma economia de baixo carbono”, diz o grupo.

A matéria envolve a instalação de uma unidade piloto para produção de hidrogênio verde, voltada à indústria de cimento. Os atos, argumentam o governo potiguar, vão contribuir para os estudos de aprimoramento tecnológico e amadurecimento do mercado de transição energética e permitir avaliação da aplicação do produto no processo de produção do cimento.

“O novo projeto que será implantado no estado prevê uma planta-piloto de produção de hidrogênio verde utilizando energia renovável para alimentar um eletrolisador”, explica o governo. O produto será aplicado nos fornos rotativos, localizados na cidade de Baraúna, contribuindo na produção de clínquer, componente essencial na fabricação do cimento.

A expectativa é de que a unidade comece a operar em 2027, seguida por um período de monitoramento de seis meses para medir o impacto do hidrogênio verde na redução de emissões de CO², que, segundo o consórcio, pode chegar a 12,5 toneladas por ano.

Dados

O Nordeste é responsável por mais de 85% da produção de energia renovável no país. Os estados da região possuem projetos que somam 72,8 GW de eletrólise, com a capacidade de produzir 11 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano, segundo dados das secretarias estaduais.

“O Piauí lidera com 21,4 GW de eletrólise e 23 Memorandos de Entendimento (MOUs), seguido pela Bahia, com 14,3 GW de eletrólise. Sergipe, com um único MOU, já projeta 14,0 GW de eletrólise, e o Maranhão tem 10,0 GW em desenvolvimento. O Ceará, com 13,7 GW de eletrólise e 36 MOUs, é outro grande destaque, enquanto o Rio Grande do Norte possui 5,2 GW de eletrólise em 13 MOUs. Pernambuco e Alagoas também contribuem para essa revolução energética, com 3,2 GW e 3 MOUs, e projetos emergentes nos demais estados”, diz o grupo.