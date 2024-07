Corpo carbonizado é encontrado no Distrito Federal após incêndio em região de mata Corpo foi encontrado no Setor Central do Gama, em vegetação na parte de trás de uma academia de ginástica

Bombeiros foram chamados para conter incêndio em mata Divulgação/CBMDF - 14.07.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal encontrou no fim do dia deste domingo (14) um corpo carbonizado em uma região de mata atrás de uma academia de ginástica no Setor Central do Gama. Segundo informações da corporação, o caso aconteceu próximo a SCE 27, por volta das 18h.

Os bombeiros atenderam a um chamado de emergência para conter um incêndio que atingiu a vegetação. Após a extinção das chamas, a equipe encontrou entre os entulhos e restos de material o corpo carbonizado de um homem adulto.

Os Bombeiros acionaram a Polícia Civil para investigar o episódio. Nem a causa do incêndio, nem a identidade do homem foram identificadas.

Incêndio em loja de artigos de festa

Loja de artigos de festas foi atingida por chamas CBMDF/Divulgação - 15.07.202

Na madrugada desta segunda-feira (15), o Corpo de Bombeiros do DF apoiou a equipe de Goiás no combate a um incêndio que atingiu uma loja de materiais para festas no Parque Marajó, às margens da rodovia BR 040, em Valparaíso de Goiás.

Os Bombeiros do DF enviaram três unidades para ajudar o Corpo de Bombeiros do estado goiano. Segundo informações da corporação, não houve vítimas, apenas danos estruturais na edificação e perdas de materiais que eram guardados na loja.

O espaço foi deixado aos cuidados do Corpo de Bombeiros de Goiás após o combate às chamas.