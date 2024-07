Corpo é encontrado nos trilhos do metrô do Distrito Federal na madrugada desta sexta Homem estava entre as estações 106 e 108 Sul; vítima ainda não foi identificada, e caso é investigado pela polícia

Corpo foi encontrado por volta de 1h da manhã Divulgação/CBMDF

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (5) nos trilhos do metrô do Distrito Federal entre as estações 106 e 108 Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta de 1h da manhã. A vítima é um homem adulto, ainda sem identificação de nome e idade.

Após acionamento dos bombeiros, os agentes retiraram o corpo dos trilhos. O corpo teria sinais de atropelamento e uma das pernas estava quase amputada, segundo depoimentos prestados à Polícia Civil. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

O corpo foi avistado por um piloto do metrô, que nas últimas viagens da operação percebeu que havia algo nos trilhos parecido com o corpo de um homem.

Com a suspeita, o Corpo de Segurança Operacional do Metrô foi até o local e encontrou o cadáver. A perícia foi realizada e concluída por volta das 4h45. Segundo o metrô, não houve interferência na operação comercial.

“O Metrô está analisando as imagens para ver se ajuda a esclarecer a dinâmica do incidente, com informações como horário de entrada na estação e outras”, disse a companhia, em nota.