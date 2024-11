Corrida do Gari chega à 7ª edição nas ruas de Brasília Prova terá atividades para os participantes, além da corrida, com largada marcada para o Parque da Cidade Brasília|Do R7, em Brasília 29/11/2024 - 16h34 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h34 ) twitter

Corrida do Gari SLU/Ascom

No próximo domingo (1º), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) promoverá a 7ª edição da Corrida do Gari, no estacionamento 13 do Parque da Cidade. O evento visa dar visibilidade aos profissionais da limpeza urbana, reconhecer sua contribuição para a cidade e incentivar a prática de atividades físicas.

A iniciativa faz parte do compromisso do SLU e do Governo do Distrito Federal (GDF) em valorizar os garis e conscientizar a população sobre o descarte correto de resíduos.

Durante a Corrida do Gari, parceiros oferecerão atividades como educação de trânsito, testes de bioimpedância, auriculoterapia e pontos de hidratação.

Os participantes inscritos, que receberam confirmação, poderão retirar seus kits na tenda do SLU no local, a partir das 6h30. Haverá uma sessão de aquecimento com um profissional de educação física às 7h, e a largada está marcada para as 7h30.

Serviço

Evento: 7ª Corrida do Gari

Data: 1º/12/2024

Concentração: 7h

Local: Estacionamento 13 do Parque da Cidade