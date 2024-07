CPI das Apostas Esportivas deve ouvir Lucas Paquetá no 2º semestre; veja lista de depoentes Convite ao jogador foi aprovado antes do recesso; presidente e relator da CPI consideram essencial que atleta deponha na comissão Brasília|Com informações da Agência Senado 23/07/2024 - 18h51 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h07 ) ‌



Lucas Paquetá em jogo pela Seleção Brasileira Lucas Figueiredo/CBF

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que apura a manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro quer ouvir no segundo semestre o jogador Lucas Paquetá, do time inglês West Ham e da seleção brasileira. Os requerimentos de convite ao atleta foram apresentados pelo presidente do colegiado, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e pelo vice-presidente, senador Eduardo Girão (Novo-CE), e aprovados em 18 de junho. Como se trata de um convite, Paquetá não é obrigado a depor.

Kajuru e Girão consideram fundamental a CPI ouvir o depoimento de Paquetá. Os parlamentares apontam notícias veiculadas na imprensa segundo as quais o jogador teria sido denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (a FA, ou The Football Association na sigla em inglês) por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League.

Em seus requerimentos, Kajuru e Girão mencionam a acusação formal, que diz que Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

“Os fatos tiveram repercussão no Brasil, pois algumas dezenas de apostadores residentes na área de origem do jogador (a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro) apostaram nos cartões amarelos do atleta e, por isso, fizeram jus à premiação”, afirma Kajuru na justificativa do requerimento de convite. A data do comparecimento de Paquetá à CPI ainda será definida.

Por enquanto, a CPI tem duas reuniões agendadas para agosto, nos dias 6 e 7. Durante essas reuniões, serão ouvidos:

Anderson Ibrahim, representante da empresa Air Golden;

Wesley Cardia, ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias;

Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova Futebol Clube;

Emanuel Medeiros, presidente da SIGA Latin América;

Ricardo Gonçalves, presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa Global Brasil.