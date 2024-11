CPI das Bets pode convocar Gusttavo Lima e ouve executivos de sites de apostas Os trabalhos da CPI buscam mapear as práticas do mercado de apostas online, que tem crescido no Brasil Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 02h00 ) twitter

Gusttavo Lima pode ser convocado para ser interrogado na CPI Reprodução/@gusttavolima

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga as apostas online, conhecida como CPI das Bets, se reúne nesta terça-feira (26), às 11h, para votar 29 requerimentos e ouvir os depoimentos de empresários do setor. Um dos documentos a ser votado é o de convocação do cantor Gusttavo Lima, que pode ser chamado para explicar seu envolvimento com propaganda de casas de apostas.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, propôs a convocação de Gusttavo Lima como testemunha. A parlamentar quer detalhar possíveis irregularidades em contratos de propaganda com empresas de apostas virtuais. O cantor, que já foi alvo de pedido de prisão pela Justiça de Pernambuco — posteriormente arquivado pelo Ministério Público —, pode ser obrigado a comparecer à comissão caso o requerimento seja aprovado.

Além disso, Thronicke solicitou o acesso a relatórios fiscais e sigilosos do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre Gusttavo Lima e duas de suas empresas para investigar eventuais indícios de lavagem de dinheiro.

Quem também pode ser convocado é Giovanni Rocco Neto, secretário Nacional de Apostas Esportivas do Ministério do Esporte. O pedido, feito pelo vice-presidente da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), busca aprofundar o entendimento sobre a regulamentação e a fiscalização do setor.

Convite a Felipe Neto

O presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), sugeriu um convite ao influenciador Felipe Neto para prestar informações sobre como empresas de apostas contratam influenciadores digitais.

O youtuber admitiu ter promovido a Blaze, uma casa de apostas, por cerca de 10 meses em 2023, e classificou essa parceria como “um dos maiores erros de sua carreira”.

Diferentemente de uma convocação, o convite permite que a presença de Felipe Neto seja facultativa.

Depoimentos de empresários

Após a votação dos requerimentos, a CPI ouvirá executivos de destaque no mercado de apostas. Entre eles estão Marcus da Silva, dono do site Sportingbet, e João Studart, CEO da Bet Nacional. Ambos foram convocados para explicar o funcionamento de suas empresas e como elas lidam com questões legais e regulatórias.

A CPI também receberá os delegados Erick Salum (Distrito Federal) e Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa (Pernambuco), responsáveis por investigações ligadas ao setor. Sousa coordena a Operação Integration, que apura esquemas de lavagem de dinheiro e inclui suspeitas envolvendo Gusttavo Lima.

Outros convites e convocações

Além das figuras públicas, outros 22 requerimentos incluem convites a representantes de empresas como UpBet, Multibet, Loterj e Pix2Pay. O CEO da Pixbet, Ernildo Júnior Farias, pode ser convocado como testemunha.

Autoridades públicas e especialistas em direito e saúde mental também estão na lista de convidados. Entre as instituições mencionadas estão:

Conselho de Controle de Atividades Financeiras;

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações);

Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda;

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro;

Polícias civis de Pernambuco e Alagoas.

Os trabalhos da CPI buscam mapear as práticas do mercado de apostas online, que tem crescido no Brasil, e identificar possíveis irregularidades, como esquemas de lavagem de dinheiro e contratos pouco transparentes.