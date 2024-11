Crânio do autor de atentado na Esplanada foi parcialmente destruído; veja imagens Com a tomografia feita no autor, foi identificado que o lado direito da cabeça foi parcialmente destruído Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 18/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h52 ) twitter

Corpo de Francisco Wanderley Luiz passou por uma tomografia Divulgação/ PF

Imagens divulgadas pela Polícia Federal nesta segunda-feira (18) mostram que parte do crânio de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), ficou destruído após o lançamento dos explosivos. Com a tomografia feita no autor, foi identificado que o lado direito da cabeça foi parcialmente destruído, além de rachaduras nas demais áreas.

Na noite de quarta-feira (13), um carro explodiu no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, Francisco jogou explosivos em frente ao STF. Ele morreu na explosão de um dos artefatos. Exames toxicológicos ainda serão realizados para identificar se Wanderley estava sob efeito de alguma substância.

“Constatou uma fratura extensa, com abertura do crânio no lado direito, e várias fraturas com amputação dos dedos na mão direita. O que é compatível, nos permite inferir, que essas regiões estavam próximas no momento da explosão, ou seja, provavelmente, ele segurou a bomba com a mão direita próximo da própria cabeça”, disse o boletim do médico legista.

Além das imagens da tomografia, a polícia também divulgou fotos do carro e roupas usadas pelo autor. Veja:

share Imagens estão relacionadas as explosões ocorridas na quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes Divulgação/ PF

O atentado

O homem chegou a mostrar os explosivos que carregava no corpo para um segurança do STF. Segundo o depoimento da primeira testemunha ouvida pela PCDF, o segurança teria tentando se aproximar de Francisco ao perceber um comportamento suspeito, mas nesse momento ele teria aberto a camisa para mostrar os explosivos e falado para ele não se aproximar. O autor do atentado também tinha um relógio digital, que o segurança acreditou se tratar do disparador da bomba.

Ainda de acordo com o depoimento, após esse momento, o homem teria atirado dois ou três artefatos contra a estátua ‘A Justiça’, que fica em frente a Corte. Após isso, ele teria deitado no chão, colocado outro explosivo abaixo da cabeça, como se fosse um travesseiro, e o artefato teria explodido.

Horas antes do crime, Francisco entrou na Câmara dos Deputados. Imagens das câmeras de segurança do local, disponibilizadas pela Casa, mostram que ele estava usando chinelos e um chapéu, quando passou pelos seguranças do Parlamento.

Ao passar pelo raio-X da Casa, ele mostrou portar apenas uma carteira e uma chave, que aparenta ser do carro que explodiu próximo ao mesmo anexo, por volta das 19h30.

Com apuração de Jaqueline Fernandes