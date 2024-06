Criança autista entrega proposta de fiscalização e limpeza das passagens subterrâneas do DF Projeto foi entregue por menino de 11 anos ao governador Ibaneis Rocha na manhã desta terça no Palácio do Buriti

Ibaneis Rocha recebeu estudante no Palácio do Buriti (RENATO ALVES/AGÊNCIA BRASÍLIA - 18.6.2024)

Um menino autista de 11 anos entregou na manhã desta terça-feira (18) um projeto de revitalização das passagens subterrâneas ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A proposta de Bernardo Henrique Ribeiro de Freiras sugere recuperação do acabamento das paredes, fiscalização com câmeras, instalação de lixeiras e melhorias no sistema de drenagem. O estudante também pediu que o overno adote medidas para diminuir o trabalho informal nesses espaços.

Bernardo visitou Ibaneis acompanhado dos pais, Aline Ribeiro, 44, e Flávio Freitas, 44, com um desenho no qual sugere as intervenções nas passagens. O governador agradeceu o projeto, elogiou a iniciativa e explicou que as passagens subterrâneas sofrem com vandalismo. Ibaneis destacou que entre 2022 e 2023 foram reformadas 12 passagens no Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte).

O investimento, de R$ 2,5 milhões, incluiu obras da rede de drenagem e do piso e a substituição das lajotas danificadas, de corrimões e da iluminação convencional por lâmpadas de LED. As intervenções foram feitas nos túneis da 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113 e 115 Norte e das quadras 101, 103, 105 e 107 Sul.

Morando há quatro anos em Brasília, Bernardo é apaixonado pela capital, mas reconhece alguns desafios que precisam ser superados pela cidade. “Às vezes o pessoal não cuida direito [das passagens]”, disse ele.

“Normalmente, quando eu vou para o Eixão, eu pego as passagens, só que o problema é que geralmente elas estão pichadas, sujas e com mau cheiro. Espero que esse projeto seja bom para todo mundo e espero que os vândalos também tenham mais empatia com a população, para que entendam que faz mal tanto para a saúde quanto visualmente”, completou o estudante.

Criminalidade

Em reportagem publicada em novembro do ano passado, o R7 mostrou que no primeiro semestre de 2023 foram registrados mais crimes nas passagens subterrâneas do Plano Piloto do que em todo o ano de 2022. Ao longo de 2022 foram 34 notificações, enquanto no primeiro semestre do ano passado, 38 ocorrências.

De 2019 até o fim do primeiro semestre de 2023 foram 367 ocorrências registradas nas delegacias de supostos crimes cometidos nesses locais. As principais foram roubo, furto e estelionato. A insegurança atinge principalmente as passagens da Asa Norte, com 58,8% do total de crimes registrados.

Em números absolutos, na Asa Norte foram 216 ocorrências entre 2019 e 2022, contra 151 notificações na Asa Sul. De todas, a passagem subterrânea mais perigosa é a do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), com 44 casos.

Segunda-feira é o dia com mais crimes registrados

Os dados levantados revelam que a insegurança afeta principalmente o período da tarde, entre 12h e 19h. Os dias com maior número de registros são segunda-feira (68 casos) e quinta-feira (64 casos).

Em relação ao gênero, as mulheres enfrentam uma insegurança maior. De 2019 até o primeiro semestre de 2023, quatro estupros aconteceram nas passagens subterrâneas, além de duas tentativas de estupro e duas ocorrências de importunação sexual.