Criança baleada na cabeça durante briga em bar do DF recebe alta da UTI Menino foi atingido durante discussão que feriu quatro pessoas e matou um segurança Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 10h09 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso aconteceu em bar no Riacho Fundo Arquico cedido ao R7/Divulgação - 14.

A criança de 10 anos que havia sido baleada na cabeça durante uma briga em um bar no Distrito Federal no dia 13 de outubro recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Base e foi transferida para o Hospital da Criança. A informação foi confirmada pelo Iges (Instituto de Gestão e Estratégia de Saúde do DF) em nota enviada ao R7.

O caso aconteceu no começo do mês, quando durante uma briga em um bar no Riacho Fundo II, um segurança de 23 anos morreu e quatro pessoas foram feridas além do menino: a mãe da criança atingida por um tiro nas costas; outras duas mulheres atingidas na perna, uma de raspão e outra com bala alojada; e uma quarta mulher atingida no braço.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo informações, um dos clientes teria brigado com o segurança porque queria ir embora sem pagar o consumo de bebida. Ao ser barrado, ele sacou a arma e disparou contra o profissional. A polícia chegou a prender um dos funcionários do estabelecimento que teria deixado que o indivíduo entrasse armado no bar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O criminoso foi preso em uma ação conjunta da PCDF, PMDF (Polícia Militar do DF) e a PMGO (Polícia Militar de Goiás) na noite do dia 14 de outubro. Ele estava escondido em um hotel em Valparaíso de Goiás.