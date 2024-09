Criança de 9 anos tem cabelo arrancado por brinquedo de parquinho infantil no DF Vítima está internada em estado grave em hospital de Brasília; local do acidente foi interditado pela Polícia Civil do Distrito Federal Brasília|Ana Bianchini, da RECORD 04/09/2024 - 16h13 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h13 ) ‌



Brinquedo arrancou couro cabeludo da criança Reprodução / RECORD

Uma criança de 9 anos de idade teve o couro cabeludo arrancado depois de ficar com o cabelo preso em um parafuso de um brinquedo conhecido como “gira-gira”. O caso foi na noite de terça-feira (4), em um parquinho localizado na quadra QC 2 de Santa Maria, no Distrito Federal.





Testemunhas relatam que a criança estava brincando com colegas quando o acidente aconteceu. Os bombeiros foram acionados e a vítima foi levada para o Hospital Regional de Santa Maria por uma equipe do SAMU. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte, onde permanece internada em estado grave.

Depois do acidente, o parquinho foi interditado pela perícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Por meio de nota a Administração Regional de Santa Maria informou que determinou a interdição imediata de todos os parques infantis da cidade que tenham o brinquedo e também a retirada dos do equipamento para evitar novos acidentes.

No último dia 24 uma criança de 10 anos ficou com o cabelo preso no mesmo tipo de brinquedo, em um parquinho localizado na QR 103, em Santa Maria. Ela teve parte do cabelo arrancado e precisou levar três pontos na orelha.