Criança morre após caminhão carregado de pedras tombar no Distrito Federal Caso aconteceu na DF-150, próximo à Fercal; o motorista e outra criança foram levados ao hospital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 13h14 (Atualizado em 26/11/2024 - 13h35 )

Acidente aconteceu na DF-150, próximo à Fercal

Uma criança com idade ainda não confirmada morreu na manhã desta terça-feira (26) no Distrito Federal após um caminhão carregado de pedras e areia tombar na DF-150, próximo à Fercal. A equipe da RECORD está no local e conversou com agentes do Corpo de Bombeiros que atuam na ocorrência. Tenente Palomino explicou que o motorista precisou ser retirado das ferragens do caminhão, que tombou em uma curva na rodovia. Com o tombamento do veículo, as pedras que ele carregava deslizaram pela ribanceira e atingiram as crianças que estavam logo abaixo, em uma rua residencial da região administrativa.

“Outra criança foi levada pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), consciente e orientada, para o hospital. O condutor da caçamba chegou a ficar preso às ferragens e agora foi transportado via aérea, com fratura no braço, também para o hospital”, explicou.

Os bombeiros vão atuar no apoio para retirar o caminhão da via e as pedras que desceram pela ribanceira. O local também vai passar por perícia da Polícia Civil para identificar a causa do acidente.