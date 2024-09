Criança que teve 90% do couro cabeludo arrancado em parquinho passa por cirurgia Menina passará por tratamento em câmara hiperbárica para tentar recuperar o couro cabeludo, mas não há certeza de funcionar Brasília|Giuliano Cartaxo, da RECORD 05/09/2024 - 12h27 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Menina está internada no HRAN Breno Esaki / Agência Saúde - DF

A menina de 9 anos que teve 90% do couro cabeludo arrancado enquanto brincava em um parquinho comunitário em Santa Maria passou por uma primeira cirurgia para tentar reimplantar o couro cabeludo. A criança segue internada no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. “Ela vai começar um tratamento pela [câmara] hiperbárica. Que é uma máquina de tratamento, para tentar recuperar o couro cabeludo que restou. Porém, não há uma certeza de que vai conseguir. Mas, com fé em Deus, vai dar tudo certo”, disse a mãe da criança.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (3). A menina brincava com amigos em um aparelho projetado para crianças cadeirantes. Segundo testemunhas, ela deitou no piso do brinquedo com a cabeça voltada para o eixo que faz o aparelho girar. Nesse momento, seu cabelo enroscou no parafuso que sustenta o brinquedo.

A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência para o Hospital Regional da Asa Norte.

Na quarta-feira (4), a Polícia Civil esteve no parquinho e fez uma perícia no brinquedo. A Administração Regional de Santa Maria determinou a retirada do modelo de todos os outros parquinhos da cidade, até que um laudo de segurança seja apresentado pelo fabricante.

‌



Segundo a administração, os parquinhos seguem um modelo de inclusão e acessibilidade, com pisos de borracha e instruções em braille para deficientes visuais, além do brinquedo para cadeirantes, onde ocorreu o acidente. “Todos os brinquedos têm um aviso colocado ao lado explicando como devem ser utilizados. O brinquedo onde aconteceu o acidente também tinha. Mostrava quantas pessoas podiam usar, como usar, tudo bem explicado. Foi uma fatalidade. Estamos prestando todo o atendimento à família da criança. Tem uma pessoa da administração em contato direto com a mãe. Além disso, a Secretaria de Saúde já colocou toda a estrutura possível à disposição da criança,” disse o administrador regional.

Caso semelhante

Em 24 de agosto, outra criança também teve parte do couro cabeludo arrancado no mesmo tipo de brinquedo, em outro parquinho de Santa Maria. Segundo a família, a menina de 10 anos teve um corte na lateral da cabeça e parte da orelha. Foi atendida no Hospital da cidade e passa bem.