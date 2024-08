Criolo, Alceu Valença, Restart e Restaurante week; veja onde curtir o fim de semana no DF A programação cultural também reúne espetáculos, atividades em shopping e eventos para todos os gostos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 15h05 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h05 ) ‌



Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana chegou e o R7 separou algumas atividades para você curtir. Os destaques são os shows do Criolo e da banda Restart, festival peruano e de moda, restaurante week e atividades para crianças. Os eventos começam nesta sexta-feira (9).

Shows acontecem neste fim de semana Reprodução/Instagram @criolomc e @restartoficial





Restart

Com a turnê “Pra Você Lembrar em 2024″, a banda Restart se apresenta neste sábado (10) no Setor de Clubes Sul. O grupo está se despendido dos palcos e o repertório foi pensado na história da banda.





Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (10)

Horário: 18h

Valor: R$ 192





Festival terá várias atrações musicais Divulgação/CCBB





Festival CoMA

Entre os dias 3 e 11 de agosto, o CCBB Brasília recebe um dos maiores festivais de música e conferências do Brasil, o Festival CoMA (Consciência, Música e Arte). Nomes como Ana Cañas, Alceu Valença, Criolo, Brisa Flow e Tássia Reis fazem parte do line-up que contempla ainda outros 25 artistas que prometem agitar a capital brasileira. Os ingressos estarão disponíveis a R$ 30 (inteira).

Onde: CCBB

Quando: até domingo (11)

Horário: 22h

Valor: R$ 30 (inteira)





Criolo

O renomado rapper e sambista Criolo foi anunciado como uma das atrações principais do festival CoMa 2024, neste sábado (10), no Centro Cultural Banco do Brasil. Conhecido por suas letras profundas e reflexivas, o cantor é um dos artistas mais influentes da música brasileira contemporânea.

Onde: CCBB

Quando: sábado (10)

Horário: a partir das 15h

Valor: R$ 30





Festival Peruano

Neste sábado (10), o festival peruano desembarca em Brasília com apresentações de dança, atrações culturais e gastronomia. Durante o evento serão sorteados três passagens aéreas com acompanhante para Lima, capital do país. A entrada é gratuita.

Onde: Embaixada do Peru

Quando: sábado (10)

Horário: 10h às 18h

Valor: gratuito





150 restaurantes participam do festival Reprodução/Instagram @confrariadocamarão





Restaurante Week

O evento gastronômico que reúne os melhores restaurantes da cidade está de volta à capital. Com participação de 150 restaurantes, o festival oferece menus completos, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, com valores entre R$ 54,90 e R$ 149.

Onde: conferir restaurantes no site do festival

Quando: até 8 de setembro

Valor: de R$ 54,90 e R$ 149





espetáculo acontece neste fim de semana Reprodução/Instagram @stupidespetaculo





Stupid - A História real de dois palhaços

Sucesso em 2023, o espetáculo “Stupid - a História real de dois palhaços” está em Brasília a partir deste sábado (10). A peça une teatro, palhaços e reflexões sobre racismo estrutural. Os shows acontecem apenas nos fins de semanas no Teatro Anna Noceti, na Asa Norte.

Onde: Teatro Anna Noceti – Asa Norte

Quando: sábado (10)

Horário: 20h

Valor: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Atividade é aberta para todos os públicos Divulgação/Brasília Shopping





Ballon Experience

O Brasília Shopping apresenta o “Ballon Experience”, uma aventura para a família toda. A atração convida o público a mergulhar em piscinas de bolinhas com cores vibrantes, sons envolventes e texturas surpreendentes.

Onde: Brasília Shopping

Quando: até 18 de agosto

Horário: domingo a sexta-feira, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 22h.

Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)





Esporte no Conjunto

Para comemorar a semana do Dia dos Pais, o shopping Conjunto Nacional promove o “Esporte no Conjunto”. A programação conta com atividades focadas na prática de atividades físicas, tanto no aspecto esportivo, como recreativo, e um espaço para competições e performances de dança. A entrada é gratuita





Onde: Conjunto Nacional

Quando: até domingo (11)

Valor: gratuita





*Sob supervisão de Alexandre de Paula