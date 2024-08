Decreto destina 1% do prêmio do novo DPVAT a estados que realizarem cobrança com IPVA Seguro cobre indenizações em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, além de gastos com despesas médicas e funerárias Brasília|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo 08/08/2024 - 08h22 (Atualizado em 08/08/2024 - 08h55 ) ‌



Seguro foi recriado em maio deste ano Tony Winston/Agência Brasília - 26.1.2017

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou decreto para destinar 1% do valor da cobrança do SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), o novo DPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), aos governos estaduais que firmem convênio para cobrar o prêmio em conjunto com a taxa de licenciamento anual de veículo ou com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

A lei que retomou a cobrança do Seguro Obrigatório já previa que o presidente da República deveria estipular para os governos estaduais, “a título de restituição das despesas provenientes da sistemática de cobrança”, um porcentual do valor do prêmio recebido limitado a, no máximo, 1%.

O seguro foi recriado em maio deste ano e cobre indenizações em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, além de reembolsar gastos com despesas médicas e funerárias. O texto foi aprovado pelo Congresso no dia 8 de maio. Com a volta da cobrança, o SPVAT abre um crédito de R$ 15 bilhões para o governo federal.

Criado em 1974, a cobrança foi descontinuada em 2020 por meio de uma medida provisória assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro. No ano seguinte, em 2021, o CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) parou de efetuar o pagamento dos recursos.

Entenda o que muda com o “novo DPVAT”