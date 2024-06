Defensoria Pública do DF oferece serviços médicos e jurídicos gratuitos nesta segunda Atendimento começa às 8h no Nuclão da DPDF voltado para mulheres em vulnerabilidade e faz parte do Projeto Dia da Mulher

Dia da Mulher chega a 13ª edição (Divulgação/DPDF - Arquivo)

A Defensoria Pública do Distrito Federal oferece nesta segunda-feira (3) serviços gratuitos de ginecologia, psicologia e fisioterapia, além de atendimentos jurídicos para mulheres em situação de vulnerabilidade. A medida faz parte da 13ª edição do Dia da Mulher e será realizada em parceria com o Ceub (Centro Universitário de Brasília). O Dia da Mulher da Defensoria ocorre na primeira segunda-feira de cada mês (veja endereço abaixo).

Durante as 12 primeiras edições do evento, realizado desde maio de 2023, foram prestadas quase 15 mil assistências. A cada mês, novas parcerias são firmadas com o objetivo de ofertar mais serviços exclusivos para mulheres em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e violência.

Para a coordenadora do evento e subdefensora pública-geral, Emmanuela Saboya, a parceria com a Ceub é uma iniciativa valiosa. “Ao unir forças para proporcionar serviços essenciais de saúde para o público feminino, as instituições não apenas melhoram a qualidade de vida das pessoas atendidas, mas também promovem a equidade e fortalecem a rede de proteção, exemplificando como ações integradas e colaborativas podem ter um impacto significativo na promoção da justiça social e na redução das desigualdades”, disse.

Além do atendimento médico, também haverá serviços jurídicos de conciliação e mediação, orientação jurídica, acompanhamento processual, exames de DNA e atendimento psicossocial.

Na área da educação, são disponibilizadas vagas de estágio de ensino médio, técnico e superior, além de vagas para jovem aprendiz, de 14 a 24 anos, disponibilizadas pelo Fecomércio (Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF).

A ação também conta com a parceria do Senac, que realiza cadastros no Programa Senac Cursos de Gratuidade. A entidade oferece ainda, pela Carreta da Beleza, serviços voltados à autoestima da mulher como design de sobrancelhas e corte de cabelo.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda oferta vagas de empregos e atendimentos ao empregador, como CTPS Digital, seguro-desemprego, orientação profissional, Cesta do Trabalhador, inscrições e orientações para diversos cursos de qualificação profissional e de orientações para o programa de microcrédito Prospera.

Ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher também estão presentes no evento. A Secretaria da Mulher participa da iniciativa com a entrega de kits e panfletos informativos, além da prestação de orientações a mulheres vítimas de violência.

O Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios disponibiliza atendimentos psicossociais de orientação e de sensibilização, além da distribuição de materiais informativos. A Secretaria de Justiça e Cidadania, por sua vez, presta apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.

Na área da saúde, as mulheres em situação de vulnerabilidade social participantes do projeto contam com mamografias, exames citopatológicos e consultas odontológicas, além de exames de autocoleta de prevenção do câncer do colo do útero para as mulheres de 30 a 49 anos. Também será possível aferir a pressão ocular. Ainda na área da saúde, a Secretaria de Saúde oferece vacinação contra hepatite B e tríplice viral (rubéola, caxumba e sarampo), febre amarela e DT (difteria e tétano).

A Secretaria da Pessoa com Deficiência disponibiliza o Cadastro da Pessoa com Deficiência, a Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, orientações sobre passe livre especial e sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC), além da distribuição de material informativo. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF também participa do evento e realiza atendimentos referentes à regularização e à inscrição em programas habitacionais.

O Cras Móvel vai ofertar a prestação de serviços socioassistenciais, com a disponibilização de 100 senhas.

Veja endereço:

Data: 3/06

Endereço: Nuclão da DPDF – Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hran (Hospital Regional da Asa Norte).