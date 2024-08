Defensoria Pública e Educação do DF lançam projeto de atendimento jurídico a alunos Estudantes terão acesso a orientações sobre o trabalho da Defensoria, busca de paternidade e atendimento psicossocial, por exemplo Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2024 - 13h39 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h52 ) ‌



Atendimento começa nesta terça em quatro escolas do DF DPDF/Divulgação -

A Defensoria Pública do Distrito Federal e a Secretaria de Educação do DF lançam nesta terça-feira (20) o projeto Defensoria nas Escolas, iniciativa inédita que será realizada em três escolas do Plano Piloto nesta semana. Os serviços serão ofertados nesta terça (20), quarta (21) e sexta-feira (23), das 9h às 16h, no CEM (Centro de Ensino Médio) Setor Leste; CEM Paulo Freire; CEM Elefante Branco e Centro Educacional Gisno.

O principal objetivo é orientar os estudantes e a comunidade sobre os serviços oferecidos pela Defensoria, para garantir o acesso à Justiça de todos. O programa também vai oferecer busca ativa das crianças e adolescentes sem registro paterno e vai contar com Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da defensoria.

Veja o que será ofertado:

Serviços jurídicos;

Atendimento psicossocial;

Palestras educativas de conscientização;

Pedido de fixação ou revisão de pensão alimentícia;

investigação de paternidade;

reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva;

regulamentação de guarda e de visitas parentais de filhos menores; e

Divórcio e dissolução da união estável não registrada em cartório e divisão de bens com o cônjuge.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a estratégia vai promover acesso à justiça, educação jurídica e o bem-estar da comunidade escolar. “Ao levar serviços jurídicos e palestras educativas diretamente às escolas, o projeto contribui para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis, previne problemas legais e fortalece a inclusão social. O objetivo é incrementar a atuação e o diálogo junto ao espaço social mais importante da sociedade brasileira que é a escola pública”, disse.

‌



A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, comentou o objetivo de incentivar o reconhecimento voluntário de paternidade. “Esta é uma iniciativa muito importante, pois não se limita à obtenção de documentos, mas também busca fortalecer vínculos familiares, garantir direitos como pensão alimentar, prevenindo a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar”, afirmou.

Atendimentos

O projeto Defensoria nas Escolas percorrerá diversas regiões administrativas do DF ao longo deste segundo semestre. Apenas neste ano, com as diversas frentes de atendimento, a Defensoria realizou cerca de 3 mil atendimento à população vulnerável do DF.