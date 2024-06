Defesa de Chiquinho Brazão pede ao Conselho de Ética suspensão do processo de cassação Para advogados do deputado, processo na Câmara só deve ser retomado quando o STF analisar a denúncia oferecida pela PGR

Chiquinho Brazão é suspeito de mandar matar Marielle Agência Brasil / Arquivo

A defesa do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) pediu ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que suspenda o processo aberto contra ele por suposta quebra de decoro parlamentar. O pedido foi protocolado na noite desta segunda-feira (10). Caso avance na casa, o processo aberto em abril pode cassar o mandato do parlamentar, preso desde março. Chiquinho e o irmão, Domingos Brazão, são suspeitos de terem sido os mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. O crime, ocorrido em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro, matou também o então motorista dela, Anderson Gomes.

No documento enviado à deputada Jack Rocha (PT-ES), relatora do processo, os advogados do deputado solicitam ao Conselho de Ética a suspensão do procedimento até que o STF (Supremo Tribunal Federal) analise a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).

A defesa alega também que a denúncia oferecida pela PGR “evidencia que a investigação do caso perdeu a capacidade de visão periférica” e que “atribuir a Chiquinho Brazão o mando do homicídio de Marielle e do motorista Anderson Gomes é uma acusação que pode se tornar um dos maiores erros de julgamento da história recente do Brasil”.

Ainda no pedido, a defesa do parlamentar sustenta que o ex-policial militar Ronnie Lessa “mentiu e se contradisse várias vezes”. Preso desde 2019, Lessa fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e o sigilo da delação foi retirado, na última semana, pelo ministro Alexandre de Moraes.

Agora, a expectativa é pela manifestação da relatora do caso na Câmara, considerando que, após o aval do Conselho de Ética, Jack Rocha se prepara para apresentar detalhes dos próximos passos do processo, como a relação de provas e depoimentos a serem colhidos nas próximas semanas.