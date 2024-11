Delegado brasileiro da PF é nomeado secretário-geral da Interpol Valdecy Urquiza vai assumir o posto na próxima quinta-feira (7); mandato tem duração de cinco anos Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 09h07 (Atualizado em 05/11/2024 - 09h15 ) twitter

Andrei Rodrigues, Ricardo Lewandowski e Valdecy Urquiza Reprodução/Ministério da Justiça e Segurança Pública

O delegado da PF (Polícia Federal) Valdecy Urquiza foi nomeado nesta terça-feira (5) como novo secretário-geral da Interpol, a maior organização policial do mundo. O brasileiro é o primeiro representante de um país em desenvolvimento a ocupar o cargo em 100 anos do órgão.

Urquiza vai assumir o posto após o término do mandato do atual secretário-geral, Jürgen Stock (Alemanha), na quinta-feira (7). A eleição foi realizada no Comitê Executivo da Interpol, em Lyon, em junho de 2024 e o nome do delegado brasileiro da PF foi aprovado pela maioria dos 196 países membros.

“A ratificação do delegado Urquiza reflete a alta prioridade atribuída pelo governo brasileiro ao combate ao crime organizado transnacional, que tem na cooperação internacional, crescentemente, uma dimensão essencial. Representa, ademais, o reconhecimento, pela comunidade internacional, do profissionalismo e da competência da Polícia Federal brasileira no enfrentamento à criminalidade, bem como de sua relevante contribuição ao trabalho da Interpol”, diz o governo em nota.

O cargo de secretário-geral da Interpol, principal executivo, tem mandato de cinco anos. Atualmente, Urquiza é diretor de Cooperação Internacional da PF e foi vice-presidente da Interpol para as Américas de 2021-2024. Nascido em São Luís (MA), o delegado vai ser responsável por liderar a organização e unir esforços globais de combate ao crime.