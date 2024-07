Delgatti é condenado a 10 meses de prisão por calúnia contra Bolsonaro A defesa de Bolsonaro alegou que Delgatti mentiu ao citar o ex-presidente em um suposto grampo ilegal do ministro Moraes Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 10h45 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h45 ) ‌



Delgatti é condenado a 10 meses de prisão Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Lava Jato, foi condenado a dez meses de prisão pelo 3º Juizado Especial Criminal de Brasília por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sentença foi baseada em falsas acusações feitas por Delgatti durante seu depoimento na CPI do 8 de Janeiro, em que mencionou um suposto grampo ilegal.

A defesa de Bolsonaro alegou que Delgatti mentiu ao citar o ex-presidente em um suposto grampo ilegal do ministro Alexandre de Moraes. O juiz Omar Dantas Lima concluiu que as provas apresentadas durante o processo confirmaram a materialidade e a autoria do crime de calúnia contra Bolsonaro.

O magistrado considerou que Delgatti fez a falsa imputação intencionalmente em um contexto público de alta visibilidade. Além da pena de prisão, Delgatti também foi condenado a pagar os custos do processo.

Atualmente, Delgatti está preso em Araraquara (SP) por outro caso, relacionado a uma investigação sobre tentativa de invasão ao sistema do Poder Judiciário. Ele ganhou notoriedade em 2019 ao admitir a invasão aos celulares de procuradores do MPF e do então juiz Sergio Moro, todos envolvidos na Operação Lava Jato.

No ano passado, Delgatti foi condenado a 20 anos e um mês de prisão em outro processo, relacionado à Operação Spoofing, deflagrada em 2019 para apurar o vazamento de diálogos de procuradores da extinta força-tarefa da Lava Jato.