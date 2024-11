Depois de 12 dias de queda em banheiro, Lula cancela quarta viagem internacional Presidente desistiu de ir a encontro dos Brics, na Rússia, neste mês e também não vai mais à COP29 e à COP16 Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília, e Caroline Aguiar, da RECORD 31/10/2024 - 18h10 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h38 ) twitter

Lula caiu em banheiro do Alvorada em 19 de outubro TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a ida para a reunião de líderes econômicos da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), no próximo mês. O evento vai ocorrer em Lima, no Peru, entre 9 e 16 de novembro, mas Lula não participaria de todos os dias do fórum. A reportagem apurou que ainda não há definição sobre envio de representação do presidente ao país vizinho. É a quarta viagem internacional que o petista cancela devido ao acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada — residência oficial da presidência da República.

O presidente se machucou enquanto cortava as unhas do pé. Ao se abaixar, o petista se desequilibrou e caiu de costas. Na queda, sofreu um corte na nuca e precisou levar ao menos cinco pontos. Desde o episódio, o presidente tem feito exames de imagem para monitorar a situação. Os pontos foram retirados na segunda (28).

Ele foi submetido à terceira ressonância magnética para avaliar a queda nesta quinta (31). Assim com os dois resultados anteriores, os dados apontaram que o quadro de saúde de Lula é estável, e os boletins médicos o autorizaram a manter a rotina de trabalho na capital federal.

Na semana passada, Lula desistiu de ir à COP29 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), que ocorrerá entre 11 e 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão. Com a mudança, a delegação brasileira será chefiada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

No dia seguinte ao acidente, o presidente iria a Kazan, na Rússia, para a 16ª Cúpula dos Brics. Com a ausência de Lula, a delegação brasileira foi representada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o petista participou do evento por videoconferência.

Lula também cancelou a ida à COP16 (Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade), em Cali, na Colômbia. Ele embarcaria para o país vizinho na terça-feira (29), mas, por recomendação médica, não vai mais à conferência.