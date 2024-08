Depois de embolia pulmonar, deputado distrital Rogério Morro da Cruz recebe alta Parlamentar estava internado desde segunda-feira e foi liberado da UTI na manhã de quinta Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 19h03 (Atualizado em 16/08/2024 - 19h22 ) ‌



Deputado estava internado desde segunda Carlos Gandra/Agência CLDF - Arquivo

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16) depois de sofrer uma embolia pulmonar . O parlamentar estava internado em um hospital particular no Lago Sul desde segunda-feira (12), sendo que a maior parte do tempo foi na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo a assessoria, Morro da Cruz deve ficar afastado das funções até o dia 23 para se recuperar. Em uma rede social, o deputado agradeceu a amigos e familiares pela atenção e à equipe do hospital pelo tratamento recebido. “Tiveram todo o cuidado, todo o carinho”, relata. Confira abaixo:

Na segunda, o parlamentar chegou pela manhã no gabinete, na CLDF (Câmara Legislativa do DF), já com indisposição e, por volta das 16h, comentou com o chefe de gabinete que estava com muita dor abdominal e sentindo pressão no peito. O chefe de gabinete o orientou a procurar atendimento médico.

Morro da Cruz foi levado ao hospital e realizou uma bateria de exames. Por volta das 23h, ele recebeu o diagnóstico de embolia pulmonar, causada pela obstrução de artérias por um coágulo de sangue. O distrital foi levado para a UTI, onde permaneceu até a manhã de quinta-feira (15), quando foi liberado para um quarto, mas continuou sob atenção médica.

A embolia pulomonar geralmente ocorre devido a um bloqueio em uma ou mais artérias dos pulmões, que pode ser causada por gordura, ar, coágulo de sangue, entre outros motivos.