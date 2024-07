Depois de queda de carro, GDF rompe contrato com empresa e assume obra na Hélio Prates

‌



Previsão de entrega é de 60 dias Divulgação/Secretaria de Obras - 11.07.2024

O GDF (Governo do DF) rescindiu o contrato e assumiu a obra na Avenida Hélio Prates nesta quinta-feira (11), horas depois de um carro cair em uma cratera aberta para construção do tubo de drenagem pluvial. O governo vai ser responsável pela pavimentação e implantação de calçadas em um trecho de aproximadamente 1km, que vai da QND 50 à QNG 25.

A governadora em exercício, Celina Leão, afirmou que a rescisão se deu já que a empresa não estava cumprindo o prazo de entrega. “O GDF tomou a decisão de assumir com recursos próprios essa obra, com a ajuda do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e da Novacap para rapidamente dar uma solução”, explica. O novo prazo de encerramento é em 60 dias.

Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura, informa que a execução direta será feita pelo GDF, de modo a acelerar o andamento do projeto, e que o material de acabamento vai ser fornecido pelo DER e o maquinário e mão de obra serão da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital).

“Temos consciência de que a obra está andando devagar”, pontua o secretário. Um novo contrato vai ser feito para a conclusão do restante do serviço de drenagem até o Pistão Norte.

Acidente

Um carro caiu em um buraco de obras no Distrito Federal na noite desta quarta-feira (10), por volta das 23h. O caso aconteceu na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, na altura da QND 50. O veículo passou por cima da sinalização, tombou na abertura do pavimento e ficou com as rodas para cima. Pessoas que moram perto da avenida acionaram o Corpo de Bombeiros, mas o motorista não foi encontrado.

A cratera foi fechada ainda nesta quinta e o GDF vai começar o trabalho de terraplanagem na sexta-feira (12).