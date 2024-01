Depois de um ano, grades de proteção do Congresso Nacional são retiradas Barreiras foram instaladas em razão dos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas Depois de um ano, grades de proteção do Congresso Nacional são retiradas

Equipe do Congresso remove grades de proteção RECORD — 9.1.2023

As grades de proteção que cercam o Congresso Nacional, em Brasília, começaram a ser removidas na tarde desta terça-feira (9). A decisão foi divulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nessa segunda-feira (8), durante o evento que marcou um ano dos atos extremistas, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

"É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após essa tragédia antidemocrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que essa é a casa deles, é a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil", disse Pacheco.

As barreiras foram instaladas depois dos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023 e permaneceram por um ano. Já o Supremo Tribunal Federal (STF), que instalou as grades pelo mesmo motivo, ainda não tem data para a remoção.

