Depósito de madeira pega fogo no DF e atinge prédios residenciais; veja vídeo

A- A+

Ninguém se feriu e parte da madeira pode ser resgatada Divulgação/CBMDF

Um depósito de madeira pegou fogo durante a madrugada desta quarta-feira (12), em Sobradinho II, no Distrito Federal (veja imagens abaixo). Foram necessários 30 bombeiros para conter as chamas, que atingiam os prédios vizinhos ao terreno. Os moradores dos edifícios vizinhos tiveram que deixar suas casas durante a ação do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Segundo a corporação, o incêndio ocorreu em uma área de aproximadamente 100m², cercada por prédios. O combate às chamas precisou do auxílio de espuma, para proteger e esfriar as paredes das edificações vizinhas, evitando danos estruturais.

























Chamas atingiram prédios vizinhos e moradores foram retirados das residências Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do DF

Chamas atingiram prédios vizinhos e moradores foram retirados das residências Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do DF

Chamas atingiram prédios vizinhos e moradores foram retirados das residências Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do DF

Chamas atingiram prédios vizinhos e moradores foram retirados das residências Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do DF

Chamas atingiram prédios vizinhos e moradores foram retirados das residências Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do DF

Chamas atingiram prédios vizinhos e moradores foram retirados das residências Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do DF

Chamas atingiram prédios vizinhos e moradores foram retirados das residências Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do DF Publicidade

Os agentes conseguiram recuperar parte da madeira que estava estocada no local. Após conter o incêndio, o material foi retirado por uma retroescavadeira, para conter focos do incêndio ainda ativos.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

A perícia do Corpo de Bombeiros do DF foi acionada para investigar as causas do incêndio. Nenhum morador se feriu durante o ocorrido.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro.