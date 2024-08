Deputado Marcos Pereira recebe Comenda Ordem do Mérito da AGU Ao todo, foram 124 agraciados com a homenagem, entre eles os ministros do STF Edson Fachin e Flávio Dino Brasília|Do R7 14/08/2024 - 23h57 (Atualizado em 14/08/2024 - 23h57 ) ‌



‌



Marcos Pereira recebe Comenda Ordem do Mérito Instagram/ reprodução - 14.08.2024

O deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) foi um dos homenageados com a Comenda Ordem do Mérito da Advocacia-Geral da União, nesta quarta-feira (14). O órgão entregou a Comenda a 124 agraciados, entre autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de profissionais e personalidades do meio jurídico e político, em cerimônia no Clube Naval de Brasília.

Pelas redes sociais, o parlamentar disse que é uma honra receber a homenagem. “Como parlamentar e servidor público, considero um dever e uma honra contribuir para o fortalecimento das instituições brasileiras”, disse.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, o ministro Cristiano Zanin, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandoski, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foram algumas das autoridades presentes na cerimônia.

Entre os agraciados estão a primeira-dama Janja Lula da Silva, os ministros do STF Edson Fachin e Flávio Dino, e os ministros de Estado Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Cida Gonçalves (Mulheres), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Sílvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania). Também receberam a honraria os ex-advogados-gerais da União Luís Inácio Adams e Álvaro Augusto Ribeiro Costa.