Deputados distritais aprovam reajustes no IPTU e no IPVA para 2025 no DF Governo do Distrito Federal deve arrecadar cerca de R$ 3,417 bilhões com impostos Brasília|Do R7 26/11/2024 - 21h23 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h23 )

IPVA tem variação média de 0,72% negativos Wilson Dias/ABR - Arquivo

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) aprovou as novas bases de cálculos para definir o valor cobrado pelo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e IPVA (Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em 2025. Com os impostos, o governo deve arrecadar cerca de R$ 3,417 bilhões — R$ 1,977 bilhão do IPVA e R$ 1,440 bilhão do IPTU. O texto segue para sanção do governador Ibaneis Rocha.

No caso do IPVA, o projeto foi baseado em estudos da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e apontam uma variação média dos preços de referência de 0,72% negativos, mas há exceções. No DF, o tributo é cobrado em veículos fabricados de 1994 em diante.

No caso do IPTU, o reajuste previsto é de 4,09% e acompanha o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado entre outubro de 2023 e setembro de 2024. O imposto representa o índice aplicado sobre valores venais referentes ao terreno e ao metro quadrado dos imóveis previstos em 2024.

Pagamento dos impostos

O IPVA poderá ser pago em até seis parcelas ou em uma parcela única, desde que os valores não fiquem inferiores a R$ 50. As parcelas começaram a vencer em 24 de fevereiro de 2025, de acordo com o final da placa de cada automóvel. Veja aqui :

Quadro de vencimento do IPVA 2025

Enquanto isso, o IPTU começa com vencimentos a partir de 12 de maio, seguindo a numeração da inscrição do imóvel. Os contribuintes terão a opção de quitar a dívida em cota única ou dividida em até seis vezes, conforme calendário :

Quadro de vencimento IPTU 2025