Desmatamento na Amazônia cai ao menor nível desde 2015; áreas degradadas sobem no Cerrado No Cerrado, espaço equivalente a quatro estados de São Paulo foi destruído Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h33 ) ‌



Cerca de 4,3 mil km² foram desmatados em 12 meses Léo Otero/MPI - Arquivo

O desmatamento na Amazônia caiu 45,7% entre agosto de 2023 e julho de 2024 e atingiu o menor nível da série histórica, medida desde 2015/2016. No ciclo anterior, 7.952 km² foram destruídos, número que diminuiu para 4.315 km² — cerca de três vezes o tamanho do estado de São Paulo. Em contrapartida, no mesmo intervalo, as áreas degradadas no Cerrado seguiram a tendência de crescimento percebida desde 2019 e aumentaram 9%. Em 2022/2023, 6.341 km² foram desmatados no Cerrado, valor que passou para 7.015 km² em 2023/2024 — quatro vezes o tamanho de SP.

Os ciclos são medidos de agosto do ano anterior a julho do ano atual. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, pelas ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação). As informações são medidas pelo Deter (Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real), plataforma gerida pelo Inper (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Apesar da queda em 12 meses, o desmatamento na Amazônia cresceu 33,2% na comparação entre julho de 2023 (500 km², um terço do estado de São Paulo) e julho de 2024 (666 km², pouco menos da metade de SP). Em relação a julho de 2022, quando 1.487 km² foram destruídos, o resultado do mês passado foi 55,2% inferior.

No Cerrado, o movimento foi parecido — apesar do crescimento em 12 meses, houve queda na comparação entre julho de 2023 e julho de 2024. Em julho do ano passado, 606 km² foram desmatados, contra 444 km² no último mês.