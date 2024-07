DET será obrigatório para MEIs e empregadores domésticos a partir de agosto; saiba como se cadastrar Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) é um dos temas mais buscados no Google hoje, aponta levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends Brasília|Do R7 29/07/2024 - 15h35 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h35 ) ‌



Site do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET)

A utilização do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) passará a ser obrigatória para Microempreendedores Individuais (MEIs) e para quem tem empregados domésticos a partir desta quinta-feira (1º). A medida visa simplificar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Saiba mais aqui.

O assunto é um dos mais buscados no Google hoje, aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 14h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “DET″ são: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco, respectivamente, apontou o Google Trends.

Entre os assuntos relacionados estão gov.br/mei e “det.sit.trabalho.gov.br”. Já entre as pesquisas relacionadas estão: “eSocial Doméstico”, por exemplo. Confira:

Sobre o Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET)

O Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) abrange não apenas os MEIs, mas todas as empresas, busca otimizar a gestão de obrigações trabalhistas e reduzir custos operacionais.

Para realizar o cadastro é preciso acessar o Portal de Serviços ao Contribuinte (e-CAC), onde poderá ler o termo de opção e clicar em “Solicitar Adesão”. Para se cadastrar clique em cav.receita.fazenda.gov.br.