Detran abre inscrições de curso para pessoas que têm medo de dirigir Ao todo, serão ofertadas 20 vagas para os condutores habilitados; aulas serão dadas em agosto Brasília|Do R7, em Brasília 23/07/2024 - 08h35 (Atualizado em 23/07/2024 - 08h35 ) ‌



Curso acontece em agosto na Escola Pública de Trânsito

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) abriu as inscrições para o curso de iniciação à superação do medo de dirigir. O curso é gratuito e voltado para os condutores habilitados que estão no processo de superação do medo de conduzir veículos pela cidade. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 6% da população tem medo de dirigir. O distúrbio psicológico é chamado de amaxofobia.

Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas. Os interessados devem se inscrever presencialmente na Escola Pública de Trânsito, na 706/906 Sul, das 7h às 18h. As inscrições estarão abertas até o preenchimento das vagas.

As aulas serão realizadas entre 5 e 13 de agosto, das 18h30 às 22h, na Escola Pública de Trânsito. O curso será encerrado no dia 26 de agosto.

