Detran autua 90 motoristas alcoolizados no fim de semana no Distrito Federal Quatro foram presos por concentração de álcool superior a 0,33 mg/l; 65 veículos também foram apreendidos por irregularidades Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/09/2024 - 10h22 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h44 ) ‌



Detran autuou 90 motoristas por beber e dirigir Divulgação/Detran-DF - 08.09.2024

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) autuou 90 condutores por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica neste fim de semana. Dentre eles, quatro foram presos por concentração de álcool superior a 0,33 mg/l, quantidade considerada crime. Os agentes também autuaram 24 condutores inabilitados, 17 com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de 30 dias e 18 conduzindo veículos com escapamento alterado.

Outros 106 ainda foram autuados por infrações diversas, com o total de 65 veículos recolhidos ao depósito por irregularidades. As operações foram realizadas com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil e ocorreram nas regiões do Areal, Ceilândia, Guará, Paranoá, Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia.

Ingestão de álcool

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir após o consumo de álcool é uma infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. A reincidência no período de até 12 meses resulta em multa em dobro, ou seja, R$ 5.869,40.

A concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar é considerada crime. A pena prevista é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir.