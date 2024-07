Detran-DF interditará trechos da Asa Sul, Samambaia e Parque da Cidade neste fim de semana

‌



Vias serão fechadas por causa de eventos Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) fará intervenções em trechos da Asa Sul, do Parque da Cidade e de Samambaia neste fim de semana. As vias ficarão fechadas por causa de eventos esportivos e culturais que acontecerão nos locais. Os agentes farão a segurança dos pedestres e garantir a fluidez no tráfego de veículos. Veja como ficará o trânsito abaixo:





Asa Sul

Das 23h59 desta sexta-feira (12) às 4h de sábado (13), o trecho do Eixo Rodoviário Leste Sul, localizado entre a 202 e 204 Sul, será interditado para o tráfego de veículos. O acesso ao comércio da 203 Sul e as vias de ligação da 104 para 204 Sul (altura da tesourinha do Eixo Rodoviário Oeste Sul – ERWS) e da 203 para a 103 Sul (altura do Comércio da 203/204 Sul) serão fechados. O bloqueio acontece para a gravação de um filme.

Bloqueio acontece para gravação de filme Divulgação/Detran-DF





Samambaia

O trânsito de Samambaia terá interdições das 7h às 17h de domingo (14) para a Corrida da Rua do Lazer. Os atletas se concentrarão próximo ao Sesc, na QR 101, e seguirão para a 1ª Avenida Sul, utilizando todo o trecho até a QS 112.

Todo o trajeto ficará fechado para veículos durante a corrida, das 7h às 9h. O perímetro da Rua do Lazer, que se estende do Sesc até a QS 104, ficará fechado até as 17h.





Bloqueio no trajeto da corrida Divulgação/Detran-DF





Parque da Cidade

No sábado (13), ocorre a corrida Rock Run BSB, com largada no Estacionamento 3 do Parque da Cidade. Um trecho será na via interna do local e o outro será na via pública que contorna o parque. As vias serão fechadas a partir das 17h, permitindo acesso apenas a participantes e organizadores do evento. A liberação para veículos será no sentido anti-horário.

Trecho do parque será interditado para corrida Divulgação/Detran-DF

Além disso, o Parque está com desvio no trânsito nas proximidades do Pavilhão de Exposições por causa da construção de um novo acesso ao local e de uma rotatória. A mudança teve início na quinta-feira (11), e a interdição acontece nos dois sentidos da via.

