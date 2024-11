Detran-DF muda atendimentos para aeroporto após furto de cabos no Shopping Popular De acordo com órgão, fornecimento de energia foi prejudicado após furto de cabos Brasília|Do R7, em Brasília 03/11/2024 - 17h15 (Atualizado em 03/11/2024 - 17h15 ) twitter

População deve levar comprovante de agendamento Tony Oliveira/Agência Brasília/Arquivo

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) informou que os agendamentos de veículos e habilitações previstos para esta segunda-feira (4) no Shopping Popular serão realizados na unidade do Aeroporto de Brasília. A mudança foi necessária devido ao furto de cabos na região, o que prejudicou o fornecimento de energia elétrica no prédio.

O órgão orienta os usuários a comparecerem ao novo local de atendimento com o comprovante de agendamento. Além disso, o cidadão pode reagendar o atendimento através do Portal de Serviços ou pelo aplicativo Detran-DF Digital.

ACESSE AQUI O PORTAL DE SERVIÇOS DO DETRAN-DF

Bancas examinadoras

Em relação às bancas examinadoras, o Detran-DF disponibilizou mais datas e locais ao longo da semana, permitindo que os candidatos possam reagendar os exames junto aos Centros de Formação de Condutores.