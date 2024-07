Detran fecha vias de ligação da Esplanada dos Ministérios na tarde deste sábado Mudança no trânsito será feita para a Corrida de Fogo, que terá largada e chegada na Esplanada Brasília|Do R7, em Brasília 26/07/2024 - 13h16 (Atualizado em 26/07/2024 - 13h16 ) ‌



Corrida do Fogo ocorre neste domingo Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília - 16.07.

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) vai fechar, a partir das 17h deste sábado (27), as vias de ligação S1 e N1, em frente ao Museu da República, para a 33ª Corrida de Fogo. O evento é promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar e terá percursos de 5km e 10 km, pelas vias S1, Palácio Presidencial e N1. A largada e a chegada dos participantes ocorrerão na Esplanada dos Ministérios, na altura do Museu da República.

No sábado, o Detran começa a montar a estrutura física do evento. Durante a largada, às 8h, os agentes fecharão totalmente a via S1. Depois que os atletas acessarem a Avenida José Sarney, na altura do Ministério da Saúde, duas faixas da S1 serão liberadas para o tráfego de veículos. Na altura do Supremo Tribunal Federal (STF), o fluxo será desviado para a via S2.

Detran fecha vias a partir deste sábado para montar estrutura Divulgação/Detran - 2

Na via N1, o bloqueio ocorrerá do quartel do Corpo de Bombeiros até a altura da L2 Norte. Os acessos à N1 pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte ficarão fechados. Na N1, a faixa mais à direita, a partir do Ministério da Justiça, será destinada à saída de veículos originários dos ministérios.

As demais faixas serão utilizadas pelos participantes do evento. As equipes do Detran também farão a interdição de duas faixas na via Palácio Presidencial até a altura do Palácio do Jaburu. A previsão é que as interdições no trânsito ocorram até o meio-dia.